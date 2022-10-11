İzmir elektrik kesintisi 11 Ekim Salı! İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün İzmir'de elektrik kesintileri olacak mı? İzmir'in hangi ilçesinde kesintiler yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir elektrik kesintisi detayları...
Bugün İzmir'de elektrik kesintileri olacak mı? İzmir'in hangi ilçesinde kesintiler yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir elektrik kesintisi detayları...
BALÇOVA
11.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNCİRALTI,BAHÇELERARASI,KADRİYE,KOCATEPE,AZİZİYE,TINAZTEPE,ÇİMENTEPE, DUATEPE,SELÇUK, H.ÖZDEMİR,BOZYAKA,TUZCU,DOLAPLIKUYU DAYIEMİR MAHALLELERİ,RAKIM ERKUTLU CADDESİ, 8/9(SANDAL),10(İNCİRALTI CADDESİ),10/4 (PELİKAN),1885,1888,1892,1885,188510/4-10/6,8/22,10, 1884,8/22,10,8,10/7,10/6,10/8, 1888, 1889,1890,1884-1891-10,10/6-10-1889, 8/22-10/8,8-1884,1884-1884/2-1884/8-8/21,1885,1885/8/9,1886/8-21,1886,1888/1,1888/2,1888/4,CEMİ CEREN,ÜNLÜ,661 SOK İLE 741 SOKAKLAR VE CİVARI,ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZİ,CROWNE PLAZA ÖZDİLEK OTEL,ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU
BAYRAKLI
11.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,HAŞİM İŞCAN CADDESİ,259,228,227 SOKAKLAR VE CİVARI
BORNOVA
11.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHAHLLESİ,116/2-1-16-14 SOKAKLAR VE CİVARI
11.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,113/17-18-16-15-30, 113 SOKAKLAR VE CİVARI
11.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,İSTANBUL CADDESİ,116,116/2-9-22-21 SOKAKLAR VECİVARI
11.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6108,6109,6110,6111,6112,6113,6118,6107/3,6112/1,6124/2 SOKAKLAR VE CİVARI
11.10.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6121,6122,6123,6124,6124/2,6112,6138/2,6118,6112/1, SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FIRAT MAHALLESİ,635/3,635/6,637,637/4 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
11.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSALLA MAHALLESI 1066(KISMEN), 1089, 1093, 1094, 1095 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
DİKİLİ
11.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇANDARLI CANTEK, PİRİREİS, EYKO, YENİ DOSTLAR SİTELERİ VE SANAYİ SİTESİ VE CİVARLARI
FOÇA
11.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA GAZİOSMANPAŞA CADDESİ, MELİKŞAH CADDESİ, BODULGAN, BÜLBÜL, ÇINAR, GÜÇLÜ, HAYAL, GENÇOSMAN, İZMİR, KAZDAĞLI, STADYUM, ŞAFAK, TOK, UMUT SOKAKLAR VE CİVARLARI
GAZİEMİR
11.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,NEVVAR SALİH İŞGÖREN CADDESSİ,ABDÜL HAMİT YAVUZ CADDESİ,651,652, 653,654,655,663 SOKAKLAR VE CİVARI
11.10.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,NEVVAR SALİH İŞGÖREN CADDESSİ,ABDÜL HAMİT YAVUZ CADDESİ,655,656,657, 658,663 SOKAKLAR VE CİVARI
11.10.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,NEVVAR SALİH İŞGÖREN CADDESSİ,ABDÜL HAMİT YAVUZ CADDESİ,80,659,661, 662,663,665 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI, KAYNARPINAR, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, BOYABAĞI, EŞENDERE, ANBARSEKI, SAIP - KÖYLERIN TAMAMI, TURKCELL, TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM'DEN KARABURUN FIDERI KARABURUN TAMAMI - HASSEKI, SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, AKÇAKILISE, BOZKÖY AZMAK, YENILIMAN MEV. VE CIVARI, ADAR MEVKII, AKDAĞ MEVKII, TRT, HAVA, DENIZ RADAR, İZSU, VODOFONE, TURKCELL BAZ İSTASYONLARI
11.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM'DEN KARABURUN FIDERI KARABURUN TAMAMI - HASSEKI, SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, AKÇAKILISE, BOZKÖY AZMAK, YENILIMAN MEV. VE CIVARI , ADAR MEVKII, AKDAĞ MEVKII, TRT, HAVA , DENIZ RADAR, İZSU, VODOFONE, TURKCELL BAZ İSTASYONLARI
11.10.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM'DEN KARABURUN FIDERI KARABURUN TAMAMI - HASSEKI, SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, AKÇAKILISE, BOZKÖY AZMAK, YENILIMAN MEV. VE CIVARI , ADAR MEVKII, AKDAĞ MEVKII, TRT, HAVA , DENIZ RADAR, İZSU, VODOFONE, TURKCELL BAZ İSTASYONLARI
KARŞIYAKA
11.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,7465,7466/5,7459/1,7465/2,7465/1,7465/3,7463 SOKAKLAR VE CİVARI
11.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6687 - 6686 - 6695 SOKAKLAR VE CİVARI
11.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR MAHALLESİ,6007/3,6006 - 6005/1 - 6010/2 SOKAKLAR VE CİVARI
11.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR MAHALLESİ,6036,1777/4, 6044, 6043, 6038 SOKAKLAR VE CİVARI
11.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,GİRNE BLV ,ORHAN SAİK GÖKYAY CADDESİ,1828/6 - 1833 SOKAK VE CİVARLARI
11.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,ŞEHİT YÜZBAŞI HÜSEYİN OLGUN CADDESİ,RÜŞTÜ ŞARDAĞ CADDESİ, 1828/6 - 1828/7 SOKAKLAR VE CİVARI
11.10.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,DR. BAHRİYE ÜÇOK BULVARI İORHAN SAİK GÖKYAY,ŞEHİT YÜZBAŞI HÜSEYİN OLGUN CADDELERİ,1834/3 - 1827 - 1834/1 SOKAKLAR VE CİVARI
KINIK
11.10.2022 10:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KAŞIKÇI MAHALLESİ GÜMÜŞOVA CİVARLARI
KİRAZ
11.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMENLER MAHALLESI OMANLAR SOKAK TR-2
11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2
MENDERES
11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖYLER FIDERI KÜNER MAH. TR-1 TR-2 TR-4 TR-9 TR-3
NARLIDERE
11.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTIEVLER,SAHİLEVLERİ MAHALLESİ ,GÜLDESTE SOKAK VE CİVARI
11.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HUZUR,NARLI,SAHİLEVLERİ,YENİKALE,ÇATALKAYA,ALTIEVLER MAHALLELERİ, MİTHATPAŞA CADDESİ, HALK, YENİYOL,KARAKAPI,SEFA,HALK,6/1,STAD,GÖNEN, YAZAR ,MANDALİNLİK, ATILGAN, ERGÜL TOK, GÖNEN,BAHAR,ERGÜL,HAVACILAR, ATILGAN,DİLEK,H.EDİP,KURŞUN,KUMSAL, ALTIEVLER, DİLEK,İLK KURŞUN,TUNA ÇIKMAZI,CAN,YUNUS NADİ,BEYLER, YİĞİT,BATUR SOKAKLAR ÇEŞME OTOBAN YOLU, KARAYOLLARI ARAÇ MUAYENE İSTASYONU,METRO BETON ŞANTİYE
ÖDEMİŞ
11.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALABANLI MAH.
11.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY,EMMIOĞLU,ÜÇEYLÜL MAHALLELERININ OVASI
SEFERİHİSAR
11.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE DM- ORHANLI FIDERI
11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜRKMEZ DM2 KABIN ÜRKMEZ M2 ÇIKIŞI
11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜRKMEZ DM3 KABIN M-7 ÇIKIŞI
11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜRKMEZ DM2 KABIN DAĞITIM TRAFOSU M-1 TR
TİRE
11.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AZIZ NESIN, HAYATI ARAY, FERIDE KIRLIOĞLU, NURI SEZERLI, HAMDI CANER, HANIF PAHLIVANOĞLU,H.BÜLENT ÇERÇI, ALI YANIK, İZSU ESKIOBA, DURMUŞ GÜNDÜZ, VELI KARASOY, SÜLEYMAN GÜNGÖR, D.ALI YILMAZ, EMIM AYRANCI, HASAN SÖYLEMEZ, FAHRŞ YILMAZ, MUSTAFA SEZEN, MUSTAFA BILGIN VE SAIT DALAR ÖZEL TR'LER.İSMET GÖKALP GRB.ORHAN ATIK GRB.ERKAN ATMACA GRB.MAHMUT DÖNMEZ GRB. MUSTAFA YILMAZ GRB. MUZAFFER ERTAN GRB. AHMET USLU GRB. SAFFET KARADIŞ GRB.
11.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALACALI MH.YENIOBA MH.IŞIKLAR MH-AYAKLIKIRI MH-GERÇEK KAAN MADENCILIK
TORBALI
11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORBALI MAHALLESI 5013,5104,5009,KIPA ALIŞVERIŞ MERKEZI
URLA
11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI, GÜVENDIK MAHALLELERI 117, 136, 133, YALI, 114. SK., 112. SK., 118. SK., MEHMET ALI AYGÜVEN, 145, 135. SK., 148. SK., 115. SK., 113. SK.147 SOKAKLARDIR