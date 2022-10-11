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Haberler İzmir İzmir'de alevli gece! 3 katlı bina küle döndü

İzmir'de alevli gece! 3 katlı bina küle döndü

İzmir'in Konak ilçesinde kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı müstakil ev alev alev yandı. Bitişikteki binalara sıçramaması için vatandaşların ve itfaiyenin yoğun çaba sarf ettiği yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

DHA

11.10.2022, 08:32

İzmir'in Konak ilçesinde, evsizlerin kaldığı ileri sürülen 3 katlı metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar meydana geldi.

İzmir’de alevli gece! 3 katlı bina küle döndü

Yangın, dün saat 23.45 sıralarında Şehit Kemal Keser Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada çıktı. Evsizlerin kaldığı ileri sürülen binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İzmir’de alevli gece! 3 katlı bina küle döndü

Çevrede oturan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

İzmir’de alevli gece! 3 katlı bina küle döndü

5 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede, yangın nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

İzmir’de alevli gece! 3 katlı bina küle döndü

Yangın nedeniyle metruk binada hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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