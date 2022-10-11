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Haberler İzmir İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

11.10.2022

İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR'İN Bergama ilçesindeki ormanda, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Bergama'nın Kırsal Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE
DUMANLARI görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. İzmir'in Bergama ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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