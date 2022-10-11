İzmir’e giremeden yakalandılar! Operasyon anı kamerada

Aracın polis ekiplerince durdurulması ve şüphelilerin gözaltına alındığı nefes kesen anlar ise görüntülere yansıdı.



3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan M.M., İ.B., ve O.C., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.