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İzmir'e giremeden yakalandılar! Operasyon anı kamerada

Ellerindeki yüklü miktardaki uyuşturucuyu İzmir'e getimrek üzere yola çıkan bir otomobil ve içindeki iki kişiye yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kilogramın üstünde metamfetamin maddesi bulundu. Operasyon anı ise saniye saniye kamera tarafından kaydedildi.

İHA

11.10.2022, 10:28

Şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği öğrenilen bir otomobile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada 12 kilogramın üstünde metamfetamin maddesi ele geçirilirken operasyon anı kameraya yansıdı.

İzmir’e giremeden yakalandılar! Operasyon anı kamerada

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, Kemalpaşa Akalan gişeleri üzerinde önlem aldı.

İzmir’e giremeden yakalandılar! Operasyon anı kamerada

Önceden plakası belirlenen bir hafif ticari araca yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, araç içerisinde bulunan M.M., İ.B., ve O.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramada, taban kısmına zulalanmış halde 12 kilo 620 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İzmir’e giremeden yakalandılar! Operasyon anı kamerada

Aracın polis ekiplerince durdurulması ve şüphelilerin gözaltına alındığı nefes kesen anlar ise görüntülere yansıdı.

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan M.M., İ.B., ve O.C., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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