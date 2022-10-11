Selanik’ten İzmir’e ilk feribot yanaştı

Geminin esas faaliyetinin turizmden ziyade ticari olduğunu aktaran Biçer, "Kara yolu taşımacılığını deniz yolu taşımacılığına aktarabilmek amaçlanıyor. Hem karbon emisyon oranlarını azaltmak hem sınır kapılarındaki bekleme sürelerini kısaltmak hedefleniyor." diye konuştu.

Gemi üzerindeki "Dostluk hattı" ifadesinin geminin sadece ticari değil aynı zamanda turistik tarafını da gösterdiğini dile getiren Biçer, seferlerin tek gemiyle başladığını, yaz kış devam edeceğini, talebe bağlı olarak ikinci bir geminin de gündeme geleceğini söyledi.