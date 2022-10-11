Trafik kazalarında İzmir’in en kanlı ayı eylül oldu

GEÇEN ay İzmir sınırlarındaki trafik kazalarında 15 kişi yaşamını yitirirken bin 396 kişi de yaralandı. Eylül ayı, trafik kazaları açısından 2022'nin en kanlı ayı oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan Trafik İstatistik Bülteni'ne göre, Eylül'de Türkiye'deki 43 bin 734 trafik kazasından 36 bin 329'u yerleşim yeri sınırlarında, 7 bin 405'i ise yerleşim yeri dışında yaşandı.

437 bin 734 trafik kazasından 178'i ölümle sonuçlanırken 18 bin 570'i yaralanmalı ve 24 bin 986'sı maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 214 kişi yaşamını yitirirken 27 bin 611 kişi ise yaralandı. Eylül ayında İzmir'de bin 96 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası, bin 850 ise maddi hasarlı kaza meydana geldi. 15 kişi öldü, bin 396 kişi ise yaralandı.