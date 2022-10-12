İzmir’de nefes kesen uyuşturucu operasyonu!

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün saat 18.30 sıralarında devriye görevi esnasında Onur Mahallesi 7334 sokak üzerinde elinde kırmızı poşet bulunan bir kişiden şüphelendi. Polisin kendisine doğru geldiğini anlayan şüpheli, elindeki poşeti atarak yaya olarak kaçmaya başladı. Ara sokaklara kaçan şüpheli, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan kimlik incelemesinde adının O.K. olduğu belirlendi.



POŞETİN İÇİNDEN HAPLAR ÇIKTI

Öte yandan, O.K.'nin polisi görünce attığı poşetin içerisinden 560 adet yeşil reçeteyle satılan sentetik hap çıktı. Şüphelinin kaba üst aramasında ise uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 570 lira para ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.