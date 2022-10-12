Tire polisinden şafak baskını: 6 kişi tutuklandı

İZMİR Tire'de, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan toplam 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 6'sı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemelerinin ardından Tire Adliye Sarayı'nda çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Başarılı operasyonun ardından Ödemiş Cezaevine gönderilen şüphelilerden T.Y. ve Z.K.'nin 4 yıl 2 ay, N.Ç.'nin ise 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı bildirildi.

NADİR UYSAL