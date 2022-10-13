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Haberler İzmir Ehliyetsiz sürücü ağır cezada yargılanacak

Ehliyetsiz sürücü ağır cezada yargılanacak

13.10.2022

Ehliyetsiz sürücü ağır cezada yargılanacak
İzmir'de geçtiğimiz yıl ehliyetsiz Arzu Döş'ün (39) otomobille çarpması sonucu ölen Emirhan Çoğalan'ın (2) ailesi, savcının 'taksirle ölüme neden olma' suçundan açılan davanın 'olası kastla ölüme neden olma' suçundan ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep etmesini sevinçle karşıladı. Anne Saadet Çoğalan, "Bize bu acıyı yaşatan kişi gerekli cezayı alana kadar peşini bırakmayacağız" dedi. Acı olay geçen yıl 27 Mayıs'ta Karşıyaka'da meydana gelmiş, küçük çocuk evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken Döş'ün manevra yaptığı otomobil çarpmıştı. Otomobille kaldırımda park halindeki servis otobüsünün arasında sıkışan Emirhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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