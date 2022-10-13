  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Göztepe - Tuzlaspor maçının biletleri satışta

Göztepe - Tuzlaspor maçının biletleri satışta

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe'nin Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Maç öncesinde karşılaşmanın biletleri Göztepe Spor Kulübü tarafından satışa çıkarıldı.

İHA

13.10.2022, 12:15

Göztepe - Tuzlaspor maçının biletleri satışta
Spor Toto 1. Lig'de Göztepe'nin Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta maçında Göztepe, Tuzlaspor'u konuk edecek. 16 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Maç öncesinde karşılaşmanın biletleri Göztepe Spor Kulübü tarafından satışa çıkarıldı.

Bilet fiyatları şu şekilde:

200 VIP Tribün: 409 TL
201-225 VIP Tribün: 272,5 TL
Batı Tribün: 136,50 TL
Doğu Tribün: 98 TL
Kuzey Tribün: 38 TL
Güney Tribün: 38 TL
Misafir Tribün: 38 TL
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA