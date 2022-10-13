Göztepe - Tuzlaspor maçının biletleri satışta

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe'nin Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.



Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta maçında Göztepe, Tuzlaspor'u konuk edecek. 16 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.



Maç öncesinde karşılaşmanın biletleri Göztepe Spor Kulübü tarafından satışa çıkarıldı.



Bilet fiyatları şu şekilde:



200 VIP Tribün: 409 TL

201-225 VIP Tribün: 272,5 TL

Batı Tribün: 136,50 TL

Doğu Tribün: 98 TL

Kuzey Tribün: 38 TL

Güney Tribün: 38 TL

Misafir Tribün: 38 TL

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