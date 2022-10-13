İzmir’de CHP’li belediyeden lüks villalar için ağaç katliamı! Yalanları fotoğrafla ortaya çıktı

İzmir Seferihisar Sakızağacı Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği yetkilileri yaşanan durumu bilgi edinme kanunu kapsamında Seferihisar Belediyesi'ne sordu.

Belediyeden gelen cevapta, 'Belirtilen adreste kesilen ağaçlar kurumuş olduğu ve yeni açılan yol güzergahında kaldığı için kesilmiştir' şeklinde cevap verildi. Olay yerinden çekilen fotoğraflarda ise ağaç köklerinin canlı olması dikkat çekti.

Bölge sakinlerinden Niyazi Yemişçi (58), "Yazın bu bölgede yaşayan insanlar kesilen ağaçların gölgesinde piknik yapardı. Kuruyan bir tane bile ağaç yoktu. 30'a yakın ağacı yol için acımadan kestiler" dedi.

CHP'li Seferihisar Belediyesi Atatürk Mahallesi Sakızağacı mevkiinde bulunan 30'a yakın çam ağacını yol açmak için hiç acımadan kesti. Yaşanan bu durum çevre sakinlerinin büyük tepkisini çekti.

Yolun bölgede yapılan villa inşaatları için açıldığı iddia edilirken, Gezi Parkı olayları sırasında "Ağaçlar kesiliyor" bahanesiyle ortalığı yangın yerine çevirenlere kol kanat geren CHP'nin bu davranışı 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Atatürk Mahallesi sakinlerinin yaz aylarında ağaçların gölgesinde piknik yaptığı alanın yok olması büyük üzüntüye sebep oldu.

BELEDİYENİN YALANI ORTAYA ÇIKTI

İzmir Seferihisar Sakızağacı Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği yetkilileri yaşanan durumu bilgi edinme kanunu kapsamında Seferihisar Belediyesi'ne sordu. Belediyeden gelen cevapta, 'Belirtilen adreste kesilen ağaçlar kurumuş olduğu ve yeni açılan yol güzergahında kaldığı için kesilmiştir' şeklinde cevap verildi. Bölge sakinleri belediyenin cevabını yalanlarken, kuruyan bir tane ağaç bile olmadığı belirtildi. SABAH gazetesi tarafından bölgeye gidilip çekilen fotoğraflarda da ağaç köklerinin oldukça canlı olması dikkat çekti.

AÇILAN YOLUN ETRAFINDA VİLLALAR YÜKSELİYOR

Mahalle sakini Niyazi Yemişçi (58), "Yazın bu bölgede yaşayan insanlar kesilen ağaçların gölgesinde piknik yapardı. Kuruyan bir ağaç bile yoktu. Seferihisar Belediyesi 30'a yakın ağacı yol için acımadan kesti. Herkes bu manzarayı görünce çok üzüldü. İçimiz sızladı. Etrafta o kadar boş arazi varken yolu başka bir yerden de geçirebilirlerdi. Şimdi açılan yolun etrafından villalar yükseliyor" dedi.