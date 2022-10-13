İzmir’de köpeği yakarak telef eden şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turabiye Mahallesi'nde dün, demir kafesli bir kulübenin üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığı ve kulübedeki hayvanın telef edildiği iddialarının sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan araştırma sonucu şüphelinin Ö.F.B. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Seferihisar ilçesinde pitbull cinsi bir köpeğin yanarak can vermesi olayıyla ilgili olarak, bir kısım yerel ve ulusal basında şüphelinin tespit edilemediği veya serbest bırakıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Necat Hepkon Caddesi'ndeki elektrik trafosunun arkasındaki köpek kulübesinde pitbull cinsi köpeğin yanarak can vermesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.F.B. isimli şahıs, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca 13.10.2022 tarihinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğince de aynı gün tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.