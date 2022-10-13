İzmir’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Salim Y.'ye (29), otomobil çarptı. Meydana gelen kazada sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ağır yaralanan Salim Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kemalpaşa ilçesi Kuyucak mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. (35) yönetimindeki 15 DE 1369 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Salim Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Salim Y. ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Salim Y.'yi ambulansa alarak Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada ilk tedavisi yapılan Salim Y., daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Salim Y.'nin tedavisi sürerken, sürücü H.Ö. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.