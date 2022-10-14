İnat uğruna apartmanları yıkılacak

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bina sakinlerinin kentsel dönüşüm konusunda yaşadığı anlaşmazlık inatlaşmaya dönüştü. 6.6 şiddetindeki İzmir depremi sonrası biri dükkan sahibi, toplam 9 kat malikinin bulunduğu İpek Apartmanı'na, Karşıyaka Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nce 'Az hasarlı' raporu verildi.

YARDIM BEKLİYORUZ

Apartman sakinlerinden 7'si güçlendirme çalışması yapılmasını isterken, iddiaya göre buna karşı çıkan 2 kat maliki binanın kentsel dönüşüme sokulması için inat etti. İki kat malikinin özel bir yapı denetim firmasından aldığı 'Riskli yapı' raporu doğrultusunda yıkım kararı alındı. 7 kat maliki k 5/4'lük çoğunluğu sağlayamadığı için güçlendirme başlayamadı.

7 apartman sakini güçlendirme için Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, yıkım kararının durdurulması için İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Yasal süreç devam ederken binayı tahliye etmeyen apartman sakinlerinin elektrikleri kesildi. Apartman sakinleri yetkililerden mahkeme sürecinin sonuçlanmasını beklemeleri gerektiğini belirterek, Karşıyaka Belediyesi'nden yardım istedi.

METİN BURMALI