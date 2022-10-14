İzmir’de 475 kaçak göçmen yakalandı; 14 organizatöre tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-11 Ekim'de Çeşme, Foça, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe ve Urla'da 12 göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 475 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı. Kaçak geçişlerde kullanılan 4 minibüs, 3 otomobil ve 2 kamyona da el koyuldu. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki 14 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DİĞER