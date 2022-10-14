  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de akılalmaz olay! Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyada paylaştı

İzmir'de akılalmaz olay! Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyada paylaştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan olay akıllara duygunluk veren cinsten. 25 yaşındaki A.B. isimli kadın uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğinin yapımını anlattığı anları sosyal medyada canlı yayında anlattı.

İHA

14.10.2022, 10:25 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022, 10:40

İzmir’de akılalmaz olay! Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyada paylaştı

Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

A.B.'nin emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

İzmir'de köpeği yakarak telef eden şüpheli tutuklandı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA