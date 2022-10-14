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Haberler İzmir Kazayı gören hemşire ne yaptıysa olmadı! İzmir'de bisikletli adamın acı sonu

Kazayı gören hemşire ne yaptıysa olmadı! İzmir'de bisikletli adamın acı sonu

İzmir'in Torbalı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü Hüseyin Kahveci (65) ağır yaralandı. Kahveci'ye olay yerinden geçen bir hemşire kalp masajı yaptı. Gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kahveci, hayatını kaybetti. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

14.10.2022, 12:45 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022, 12:55

İzmir'deki acı kaza, dün saat 17.30 sıralarında Torbalı Mahallesi 5014 Sokak'ta meydana geldi. M.M.'nin kullandığı hafif ticari araç, Torbalı Mahallesi 5014 Sokak'ta, karşıdan gelen Hüseyin Kahveci'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Kazayı gören hemşire ne yaptıysa olmadı! İzmir’de bisikletli adamın sonu acı oldu

Çarpmanın şiddetiyle fırlayan bisiklet sürücüsü, park halindeki bir otomobilin ön camına düşerek yere yuvarlandı.

Kahveci'ye olay yerinden geçen bir hemşire kalp masajı yaptı.

Kazayı gören hemşire ne yaptıysa olmadı! İzmir’de bisikletli adamın sonu acı oldu

Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Kahveci'ye kalp masajına devam etti. Ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahveci, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayı gören hemşire ne yaptıysa olmadı! İzmir’de bisikletli adamın sonu acı oldu

Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazanın ardından aracıyla yol kenarındaki tarlaya giren M.M., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

M.M.'nin polisteki işlemleri sürerken, Kahveci'nin başında kaskının olmadığı öğrenildi.

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