Beldekler çetesinin iki tepe ismi yakalandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce 20 ilde başlatılan 'Müsilaj-2 Operasyonu' çerçevesinde operasyon düzenlenen 'Beldekler' çetesinin firari 2 yöneticisi B.B. ile M.B., İzmir'in Bayraklı ilçesinde saklandıkları bağ evinde yakalandı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı. Karşıyaka, Çiğli ve Menemen'de yasa dışı faaliyetler yürüten 'Beldekler' çetesinin kredi çekemeyen kişilere yüksek faizle para verip ev ve arabalarını ellerinden aldıkları iddia ediliyor.

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