Canlı yayında uyuşturucu kullanan kadın gözaltında

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan ve düzeneğinin yapımını anlatan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. gözaltına alındı. A.B.'nin emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

SEVAL KONURALP