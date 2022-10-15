CHP-HDP-İYİ PARTİ İzmir’de aynı masada!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Deva Partisi ile kurdukları "Altılı Masa"nın gizli ortağının HDP olduğu yönündeki iddiaları ısrarla yalanlarken, İzmir'de düzenlenecek etkinlik ilginç bir gelişmeye sahne olacak.

ADETA İTTİFAKI YAŞAMAK!

Akşener seçmen kitlesini kaybetmemek için her fırsatta "HDP'nin olduğu masada biz olmayız" açıklamaları yaparken, İyi Parti-HDP ve CHP, İzmir'de aynı masada buluşuyor. İzmir Kent Konseyi, Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubeleri'nin bugün İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenleyeceği "Kentsel Dönüşümü Anlamak, Kentsel Dönüşümü Yaşamak" konulu panel adeta 'İttifakı Yaşamak' etkinliğine dönüşecek.

Panelde CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Gökmen Duman, HDP Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüsü Menekşe Kızıldere ile İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şule Gök Tüdeş, aynı masaya oturup "kentsel dönüşüm politikaları" üzerine birer konuşma yapacak. Prof.Dr.Ruşen Keleş ile Dr.Mustafa Sönmez'in paneldeki tematik sunumunun ardından yapılacak oturumun moderatörlüğünü ise Ali Ekinci yapacak.

NORMALLEŞTİRME ÇABASI

Paneldeki bu oturumun ardından Karabağlar Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Muhittin Selvitopu da kentsel dönüşümde ilçelerinde yer alan Uzundere örneğini anlatacak.

Onun ardından da panelde "Her yönüyle kentsel dönüşüm" oturumu yapılacak. İlk önce 31 Mart 2019'daki yerel seçimde kurulan CHP-HDPİyi Parti gizli ittifakını yalanlamaya çalışan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Aynı masada olmayız" söylemine rağmen partisinin HDP ile İzmir'de aynı masaya oturacak olmasıyla ilgili ne açıklama yapacağı merak konusu oldu. Bu etkinlik ayrıca "CHP ve İyi Parti, HDP'yle olan gizli ittifaklarını bu tür etkinliklerde bir araya gelerek normalleştirmeye mi çalışıyor?" sorusunu da akıllara getirdi.

ERHAN GÜLENÇ