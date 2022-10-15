‘Hastanelerimiz kapanmayacak’

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Fatih Şendil'e önemli açımlamalar yaptı. 2023 yılının ilk aylarında açılması planlanan Bayraklı Şehir Hastanesi için özel yol yapılacağını açıklayan Vali Köşger, "Ulaşımla ilgili sıkıntıları minimum seviye indirmek için özel çalışmalar yapıyoruz. Laka köyünden hastaneye özel bir tek yön giriş planlanıyor" dedi. Vali Köşger İzmirlilere hizmet veren kent merkezindeki hastanelerin kapanmayacağının müjdesini verdi. Vali Köşger, "Kent merkezinde bulunan hiçbir hastanemiz asla kapanmayacak. Belki bir kısmı depremle ilgili bakım çalışmalarına girecek, branş hastaneleri olacak ama hiçbir hastane kapatılmayacak" dedi.

KARAYOLLARI PLANLIYOR

Bayraklı Şehir Hastanesi'nde ulaşımla ilgili sıkıntıların olmaması ve günlük 10 bin taşıt giriş çıkış yapılacağı öngörülerek çalışmaları koordinasyon içinde yürüttüklerini belirten Vali Köşger, "Ocak ayına kadar ulaşım sorununu çözmek istiyoruz. Karayolları ile görüşmeler sürüyor. Laka köyünden hastaneye tek yön girişi planlama aşamasındayız. Araçlar yine tek yön olarak otoban çıkışı ile trafiği rahatlatma çalışmaları var. Ulaşımın çözülmesi olmazsa olmazımız. Büyükşehir'in teleferik projesi var, o da olabilir. Görüşmeleri yapacağız. İzmirlilerin sorunla karşılaşmaksızın oraya ulaşımını sıkıntısız şekilde gerçekleştirmemiz lazım" dedi. Vali Köşger, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan trafik çalışmalarının sonuç verdiğini belirterek, "Bunlar sadece memur arkadaşlardın gayretiyle çözümlenemez. Kentin yapılandırılması lazım. 1,5 yıl önce trafik sorunu daha çok bana iletiliyordu. Son zamanlarda azaldı. Kentin yeterince park alanı yok. Büyükşehir Belediyesi'nin Mezarlıkbaşı'ndaki otoparkını tedbirini almadan yıkmanın anlamı yok" diye konuştu.

100 YILI DEĞERLENDİRELİM

İKTİSAT Kongresi binasına yönelik açıklamada bulunan Vali Köşger, "Cumhuriyet'in 100. yılı ve ondan önce de iktisat kongresinin 100. yılı yaklaşıyor. Hızlıca bir karar aldık ve 'İktisat kongresini burada yapalım, burada 100 yılı değerlendirelim, 1. yüzyıl için de bir vizyon belirlensin. Atatürk'ün yaptığı işi tekrar yapalım, hem de onun anısına yapalım' dedik. Sahibini bulduk, Londra'da yaşıyordu, uzunca bir müzakere sonucu mülkiyetini İzmir Valiliğine aldık. Temeli atıldı, orijinaline uygun şekilde yapacağız" dedi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

UYUŞTURUCU ile mücadele kapsamında ciddi çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Vali Köşger, "Bu aile yapısını çökerten bir şey. En başta bunun bağımlılığa ulaşmasını engelleyecek tedbirler almamız lazım. 10-20 yaş arasındaki çocukların o dönemi sağlıklı geçirmesini sağlayacak tedbirler almalıyız. Önemli olan bulaşmaması. Bunun için pilot uygulamalarımız var, hem Valilik hem de devlet düzeyinde uyguladığımız bir çalışma var. İzmir, en çok uyuşturucu kullanılan kentlerde birinci. Polisler sürekli kontrol halinde, sürekli sahaya pres yapıyorlar. Yakalama oranları çok arttı, saha presinden dolayı" dedi.

FATİH ŞENDİL