İzmir’de avukatı 6 yerinden bıçaklayan şüpheli serbest bırakıldı

Olay 12 Ekim akşamı, Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İzmir Barosuna kayıtlı avukat Abdullah Emrah Koyuncu telefonda tartıştığı S.A., ile buluşmak için randevulaştı. Bir süre sonra buluşan ikili arasında tartışma tekrardan alevlendi. Bunun üzerine avukat, şüpheli S.A., tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince, kanlar içerisinde kalan avukat, ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.







OLAYIN SEBEBİ KIZ MESELESİ İDDİASI

Polis ekipleri tarafından yakalanan S.A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, Avukat Koyuncu ile kız meselesinden dolayı telefonda tartıştıklarını, daha sonra buluştuklarında tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.



SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Avukat Abdullah Emrah Koyuncu'nun ise, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.