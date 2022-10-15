İzmir’de elektrik kesintisi 15 Ekim Cumartesi!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 15 Ekim Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 15 Ekim Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
BERGAMA
15.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OVACIK MAHALLESİ UYARLAR SULAMA TR VE CİVARLARI
15.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÖLCEK MAHALLESİ GÖÇBEYLİ TOP SU TR 1 VE CİVARLARI
15.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ GÖÇBEYLİ TOP SU TR 2 CE CİVARLARI
15.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ SERDAROĞLU SULAMA TR VE CİVARLARI
15.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZAĞNOS MAHALLESİ HACIKIRI SULAMA TR VE CİVARLARI
15.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OVACIK MAHALLESİ ÇAMKÖY TOP SU TR 2 VE CİVARLARI
BEYDAĞ
15.10.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET, ATATÜRK MAHALLELERI TAMAMI, SANAYI SITESI, AKTEPE MAHALLLESI, HACIKIRLI, SOĞUKKUYU, MOLLA ÖMER MEVKII, BEYKÖY YOLU, ADAKÜRE YOLU, ÖDEMIŞ YOLU, BEYDAĞ CUMHURIYET ANADOLU LISESI, MEHMET OVALI, ZINSAN DEMIR ÇELIK, İZMIR GENÇLIK-SPOR İL MÜD. BEYDAĞ SPOR TESISLERI, HAYRULLAH YILDIRIM, RUHI SELEK ÖZEL TRAFOLARI VE CIVARLARI (ŞEHIR MERKEZI TAMAMI)
BORNOVA
15.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,ABDİ İPEKÇİ CADDESİ,4129,4131,4084,4082,4127,4125 SOKAKLAR CİVARI
15.10.2022 11:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,ABDİ İPEKÇİ CADDESİ,4076,4125,4129,4131,4080,4074,4033, 4074/1,4066/2,4072 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
15.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ, DOĞUŞ CADDESİ,3,3/1,62/7,SOKAKLAR VE CİVARI
15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ, SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ 154,157,152 SOKAKLAR VE CİVARI
15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,154,146,146/3,146/4,146/5 SOKAK VE CİVARLARI
15.10.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,203/35,203/42,203/1 SOKAKLAR VE CİVARI
15.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ,GEDİZ,MUSTAFA KEMAL,DUMLUPINAR MAHALLESİ,672/7,677/32,677/40,689/20,689/6 SOKAKLAR,BUCA ESNAFLAR SİTESİ,GÜZEL KENT YAPI KOOP.,BUCA KIZ MESLEK LİSESİ,K.BAĞLAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ ASFALT ŞANTİYESİ ,KONAK BEL. ASFALT ŞANTİYE ÖZEL TR,İ.B.Ş.B.ESHOT OTOBÜS GARAJI
15.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,677/28,677/30,677/31,677/32,677/33,677/34,677/35,677/37,677/40 SOKAKLAR, OTOKENT SANAYİCİLER SİTESİ
ÇEŞME
15.10.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET İNÖNÜ MAHALLESI ÇEŞME KAYMAKAMLIK BINASI, AMFI TIYATRO, BELKENT, ÖZGEKENT VE ÇEVRESI İLE 2122, 2123, 2069, 2051 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, MUSALLA MAHALLESI OTOGAR MIGROS, 1002, 1021, 1034, 1047 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
15.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI KÖY İÇI GENELI, MUSALLA MAHALLESI AKARCA MEVKII, KUŞ YERI MEVKII, KILLIK DAĞI MEVKII, İKIÇEŞMELIK MEVKII, AZMAK MEVKII VE ÇEVRESI
15.10.2022 13:30 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAKARYA MH. 3089, 3100, 3104, 3106 SK. VE ÇEVRESI, İSMET İNÖNÜ MH. 2086, 2091, 2095, 2126, 2162 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, ÇAKABEY MAHALLESI 2232, 2234, 2235, 2238 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, ILICA MAHALLESI 5004, 5005, 5041, 5052 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
15.10.2022 15:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 2001(KISMEN), 3001, 3002, 3003, 3004, 3037, 3040, 3042 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE AYASARANDA MEVKII, TEKKE PLAJ ÇEVRESI, İSMET İNÖNÜ MAHALLESI, ÇEŞME BELEDIYESI, ÇEŞME KALESI VE ÇEVRE SOKAKLAR, MUSALLA MAHALLESI MARINA ÇEVRESI, KARADAĞ ÇEVRESI, 1066 SOKAK VE ÇEVRESI, ULUSOY LIMAN VE ÇEVRESI
15.10.2022 15:30 16:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI KÖY İÇI GENELI, MUSALLA MAHALLESI AKARCA MEVKII, KUŞ YERI MEVKII, KILLIK DAĞI MEVKII, İKIÇEŞMELIK MEVKII, AZMAK MEVKII VE ÇEVRESI
GAZİEMİR
15.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,NEVVAR ATATÜRK CADDESİ,KENMAK TALİ YOLU,HAVA EĞİTİM ÇIKMAZI SOKAKLAR VE CİVARI
15.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,NEVVAR HAVA LİMANI KAVŞAĞI,MENDERES TALİ YOLU,901,902, 903,904,905,918,950 SOKAKLAR VE CİVARI
15.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,80,81,82,83,84,85,86,87,950 SOKAKLAR VE CİVARI
15.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,SANAYİ CADDESİ VE CİVARI
15.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİNBAŞI REŞAT BEY MAHALLESİ,351,373,374,375,376,377,379,380,381,382,383, 384,385 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
15.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ,MIZRAKLI CADDESİ,9017-9019-9050-9052-9083-9100-9158-9184 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN MERKEZ DM - İSKELE FIDERI, MIGROS, ASYA OTEL, DENIZ LOJMANLARI, BAKSAT SITESI, GÖKÇE DENIZ SITESI, BÜYÜKKENT SITESI, AKVARYUM SITESI, BAKSAT SITESI, BELEDIYE GES, BELEDIYE, BODRUM MEVKII TAMAMI, MERKEZ TAMAMI, KUYUCAK TAMAMI, LIMAN CADDESI, ASLANBURNU CADDESI, BURGAZ CADDESI, ALMAN KOYU TAMAMI, İSKELE MERKEZ TAMAMI, DOLUNGAZ MEVKII TAMAMI,
KARŞIYAKA
15.10.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,RÜŞTÜ ŞARDAĞ,1835/1,1764 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
15.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. 9192 SOKAK VE CIVARLARI
KİRAZ
15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-3
15.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNKÖY MAHALLESI BILAL KABAK EVI YANI VE CIVARLARI TR-3
KONAK
15.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR MAHALLESİ,VASIF ÇINAR BULVARI - MUSTAFA MÜNİR BİRSEL - ŞEVKET ÖZÇELİK - İTALYA SOKAKLAR VE CİVARI
15.10.2022 09:10 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR MAHALLESİ,ÜMRAN BARADAN,1382-1379-1382 SOKAKLAR VE CİVARI
15.10.2022 09:20 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR MAHALLESİ PLEVNE BLV.ZUHAL YORGANCIOĞLU,ŞEVKET ÖZÇELİK-MEKSİKA,1382 SOKAKLAR VE CİVAR
15.10.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR MAHALLESİ, PLEVNE BULV.,TALATPAŞA BULV.,DR.MUSTAFA ENVER BEY MEKSİKA, Ş.ÖZÇELİK, 1388 SOKAKLAR VE CİVARI
15.10.2022 09:40 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN MAHALLESİ ATATÜRK,-MAHMUT ESAT CADDELERİ,ŞAİR EŞREF BULVARI-ZİYA GÖKALP BULVARI-BOZKURT CADDESİ-1434-1454-1458-1459-1460 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI ATATÜRK MAHALLESI
15.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR ATATÜRK MH LEBEDOS CD SAHIL CD 6308 SK-6310 SK CIVARLARI MITOS ST
MENEMEN
15.10.2022 09:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ASARLIK GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİPINAR, YEŞİLPINAR, ZEYTİNLİK MAHALLELERİ VE CİVARLARI
NARLIDERE
15.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HUZUR,ÇATALKAYA,NARLI MAHALLELERİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,SOYDANBEY, ESEN,AKARSU, YAPICILAR,AÇELYA,KÜÇÜKOĞLAN,ZÜMÜLCAN,ŞENOL,SUZAN,ERKAN SOKAKLAR,GAFFAR OKKAN PARK,HÜKÜMET KONAĞI,112 ACİL YARDIM KOMUTA KONTROLMERKEZİ,TCK GENEL MÜD.ÇEŞME OTOYOLU GİŞELERİ
ÖDEMİŞ
15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇEYLÜL MAH. EMMIOĞLU CD. KISMEN VE ÇEVRE SOKAKLAR
15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET MAH. ŞHT İLHAN UFUKER CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR
SELÇUK
15.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. SEMIH ÇAKIROĞLU CAD. SABRI AKTEPE CAD.5017-5026 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI
15.10.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. SEMIH ÇAKIROĞLU CAD. AHMET SABRI AKTEPE CAD. 5017, 5018, 5019, 5020 SOKAKLAR VE CIVARLARI (A KOLU)
15.10.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. EŞREF ARNA CAD. VE CIVARLARI (A KOLU)
TİRE
15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKÇEN MAH. KIRSALI-GRB SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR.
15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIÇIFTLIK MAH. KIRSALI, IŞIKLAR MAH. RAHMANLAR MEVKII, ACEMOĞLU SALÇA FABRIKASI, ÖMEROĞLU TARIM, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
TORBALI
15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT BEY MAHALLESI, İBRAHIM KESICI, SEYIT GEZICI, APTI EREL CADDELERI, 3659, 3572, 3570, 3655, 3653, 3651 SOKAKLAR VE CIVARI
15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEDIEYLÜL MAHALLESI 5537, 5520, 5535, 5531, 5533, 5539, 5541 SOKAKLAR EMEK SANAYI SITESI
15.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAH AHMET ÖZKAN BULVARI 166 SOKAKTAKI FIRMA