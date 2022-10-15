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Haberler İzmir İzmir'de şoke eden olay! Eve almayan annesine ateş ederken araya giren arkadaşını yanlışlıkla vurdu

İzmir'de şoke eden olay! Eve almayan annesine ateş ederken araya giren arkadaşını yanlışlıkla vurdu

İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen olayda 27 yaşındaki alkollü şahıs kendisini eve almayan annesine sinirlenip ateş ederken, araya giren arkadaşını yanlışlıkla tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki arkadaşı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

15.10.2022, 13:38

İzmir’de şoke eden olay! Eve almayan annesine ateş ederken araya giren arkadaşını yanlışlıkla vurdu

Olay, saat 06.00 sıralarında, ilçeye bağlı Haliller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Başol (52), S.Y. (27) ile gece boyunca alkol aldıktan sonra S.Y.'yi evine bıraktı. Evin önüne geldiklerinde S.Y.'nin annesinin oğlunu eve almak istememesi üzerine tartışma çıktı. Bu esnada S.Y. alkolün etkisiyle belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı.

Arkadaşının elindeki tabancayı almak isteyen Muhammet Başol ise kurşunların hedefi oldu. Vücuduna mermiler isabet eden Başol kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanlışlıkla arkadaşını vurduğu öne sürülen şüpheli S.Y. jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, ağır yaralandığı belirlenen Muhammet Başol, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.


HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan Muhammet Başol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, olay ile soruşturma başlatıldı.

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