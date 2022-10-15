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Haberler İzmir Konak Belediyesi işçisi, iş kazası kurbanı

Konak Belediyesi işçisi, iş kazası kurbanı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, çöp konteynerinı temizlerken araçtan düşen belediye işçisi Ali Kılıç, kepçe ile araç arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

15.10.2022, 09:54

Konak Belediyesi işçisi, iş kazası kurbanı

Olay, saat 10.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ali Kılıç (51), çöp konteyneri temizlediği esnada, temizlik aracının üstüne çıktı. Bu esnada aşağı düşen Kılıç, aracın kepçesi ile araç arasında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen işçi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali Kılıç'ın iş kazasında hayatını kaybetmesi, ailesi ve çalışma arkadaşlarını yasa boğarken, meydana gelen olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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