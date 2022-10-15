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Haberler İzmir Sosyal medyada canlı yayında uyuşturucu kullanmıştı! Gözaltında alınan kadın serbest bırakıldı

Sosyal medyada canlı yayında uyuşturucu kullanmıştı! Gözaltında alınan kadın serbest bırakıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu kullanırken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

15.10.2022, 12:10

Sosyal medyada canlı yayında uyuşturucu kullanmıştı! Gözaltında alınan kadın serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.



SAVCILIKTAN SERBEST
Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilen A.B., işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. A.B., buradaki ifadesinin ardından savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

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