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Haberler İzmir “Gıda Çarşısı'nda otopark sorunu acil çözüm bekliyor”

“Gıda Çarşısı'nda otopark sorunu acil çözüm bekliyor”

Mevcut otoparkın kullanılamadığını belirten Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin buraya bir çözüm getirmesi gerektiğini söyledi.

16.10.2022

“Gıda Çarşısı’nda otopark sorunu acil çözüm bekliyor”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİ- AD) İzmir Şubesi Bakanı Bilal Saygılı ile Gıda Çarşısı'nı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 25 yıl önce Gıda Çarşısı'nda yapılan ancak hala işletilmeyen otopark konusunu gündeme getirdi. Dağ, 5 katlı otoparkın fiziki eksikliklerin bir an önce çözülmesi, çözüme kavuşamayacak durumdaysa tesis için başka bir çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

15 BİN KİŞİNİN TALEBİ
Hamza Dağ, "Bu bölgenin de en büyük ihtiyaçlarından biri otopark. Gördüğümüz kadarıyla bu saate kadar çözüm üretilmemiş. 5 bine yakın esnaf, 10 bine yakın çalışan adına İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz; buraya hızlı şekilde çözüm üretin" diye konuştu.

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