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İzmir'de jandarmadan tefeci operasyonu

İzmir'de jandarme ekipleri tarafından Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde tefeci operasyonu düzenlendi. Yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 14 adet senet, 1 adet ajanda, 20 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 2 adet bıçak, 17 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tapu, 5 adet cep telefonu ele geçirildi

İHA

16.10.2022, 10:31

İzmir’de jandarmadan tefeci operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ve darp ederek, baskı yoluyla mağdur eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen 6 şüpheliye Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatlar doğrultusunda 11 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 14 adet senet, 1 adet ajanda, 20 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 2 adet bıçak, 17 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tapu, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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