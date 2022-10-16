İzmirli mühendislerden kalp hastalarını uyaran uygulama

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü yerleşkesinde bulunan Teknopark İzmir'de 2014'te kurulan teknoloji şirketinin kalp damar (kardiyovasküler) hastalıkları için geliştirdiği uygulama, sağlık verilerini işleyip kaydederek, hasta ve doktor arasındaki iletişimi kolaylaştırıyor. Endüstri mühendisi Kadir Üğüdücü ile bilişim uzmanı İbrahim Tolga Ağım'ın geliştirdiği "EmoCardio" isimli, telefon ve akıllı saatlere entegre edilebilen uygulama, hastaların kan basıncı, oksijen seviyesi ve EKG verilerinin analizini yapıyor, belirlenen değerler aşıldığında doktora bilgi veriyor.

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