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Haberler İzmir JASAT İzmir'de 11 firariyi yakaladı

JASAT İzmir'de 11 firariyi yakaladı

16.10.2022

JASAT İzmir’de 11 firariyi yakaladı
JANDARMA dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firariyi yakaladı. Ekipleri, yürütülen planlı çalışmalar sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kiraz, Kınık, Menderes, Seferihisar, Ödemiş, Menemen ve Karaburun ilçelerinde, JASAT ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar gerçekleştirdi. 7 - 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, değişik suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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