JASAT İzmir’de 11 firariyi yakaladı

JANDARMA dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firariyi yakaladı. Ekipleri, yürütülen planlı çalışmalar sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kiraz, Kınık, Menderes, Seferihisar, Ödemiş, Menemen ve Karaburun ilçelerinde, JASAT ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar gerçekleştirdi. 7 - 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, değişik suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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