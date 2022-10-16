Uzundere trafiği alternatif yeni yolla nefes alacak

KARABAĞLAR Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uzundere trafiğine nefes aldıracak alternatif yolu ilçeye kazandırdı. Bu kapsamda Uzundere Cemevi önündeki 3698 Sokak'tan, Gaziemir Evka 7 ve çevreyolu yönüne giden 3962/30 Sokak'a doğru, 500 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde yeni bir yol açıldı. Yolun kaldırım ve bordür düzenlemesi de gerçekleştirildi. Böylece Uzundere ve TOKİ Konutları'ndaki vatandaşların şehir merkezine ya da çevre yoluna ulaşmak için ulaşım alternatifleri oldu.

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