İzmir elektrik kesintisi 17 Ekim Pazartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
17.10.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HOROZGEDİĞİ MAHALLESİ BAZTAŞ MAD.İNŞ.PETROL SAN.VE TİC.A.Ş, EGEDEMİR DEMİR GERİ, KAZ.MAD.PET.NAK.TURZ.İNŞ.TAH, İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİKÜRETİMA.Ş.,EGELİM LOJİSTİK NAKLİYAT, PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİTİCARET A.Ş, AKÇANSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. VE CİVARLARI
BUCA
17.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FIRAT MAHALLESİ,289/6,289/15,294/3,289/5,289/9 SOKAKLAR VE CİVARI
GAZİEMİR
17.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,39,39/1,2,3,43/10,702 SOKAKLAR VE CİVARI
17.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIFBEY MAHALLESİ,25,62 SOKAKLAR,MERTLER,REDİKCESUR CADDELERİ,YİĞİT YILDIZ KOOP
17.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ VE CİVARI,ALBAŞ
DİKİLİ
17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇANIN TAMAMI KOZBEYLİ, GENCELLİ MAHALLELERİ, ALİZE, ÇATLATAN SİTELERİ, DONATKENT, KOZBEYLİ ARITMA, MELİHA BİÇER SİTESİ, FOÇA ATIK SU ARITMA, MENEMEN UĞUR SİTESİ, ÖĞRETMEN EVİ, MELİHA BİÇER SİTESİ TRK.K.K. KAMPI ÖZEL TR, T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - 7. JAN.KOM. LOJMANLARIN ÖZEL TR, DOĞALKENT SİTESİ, ÇELEBİ 2 GES ÖZEL TR, DİDEM GES ÖZEL TR, GÜLAY GES ÖZEL TR, SELİM GES ÖZEL TR, MUZAFFER MANGIR GES ÖZEL TR, KAİNAT GES ÖZEL TR VE CİVARLARI
17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE VAHAP ÜNLÜ TR 2 VE CİVARLARI
17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HÜSEYİN ALTIPARMAK GRUBU VE CİVARLARI
17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEKERİYA TUNCAY GRUBU VE CİVARLARI
17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE VAHAP ÜNLÜ TR 1 VE CİVARLARI
FOÇA
17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ANIL SİTESİ, KASAPLAR, AYDIN SOKAKLARI, ORHAN GAZİ VE GAZİOSMAN PAŞA CADDESİ BİR KISMI VE CİVARLARI
KARŞIYAKA
17.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER,YALI,ATAKENT,DEMİRKÖPRÜ,GONCALAR MAHALLESİ,592/18,6007/6-7,6025,6300/2,6318-6319,6342,6349,6352,6354,6355,6371,6429,6434/4,6436,6436/1,6436/2,6436/7,6436/9,6470,6470/5, 6471,6471/1,6471/5,6471/8,6471/9,6472,6473,6474, 6476/1,6477,6478,6479,6480,6481,6482,6483, 6484,6485,6488,6489,6493,6494,6500, 6501,6501/1,6502,6502/1,6502/2,6504,6507,6509,6510,6511, 6511/1,6513,6514,6515, 6516,6517,6518,6518/2,6518/3,6518/4,6518/4 ÇIKMAZI,6518/5,6518/6,6518/7, 6518/7 ÇIKMAZI,6518/8,6518/8 ÇIKMAZI,6518/9,6518/11,6519,6520 SOKAK,HÜSEYİN DİVRİK, OPERA BİNASI
17.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI,FİKRİ ALTAY,ŞEMİKLER MAHALLESİ,1777,6007,6007/1-2-4,6011,6011/1-2-4-5,6012,6013, 6014,6015,6016,6017,6026,6039,6102,6103,6111/4,6129,6130,6132,6134,6135,6136,6139,6140,6141, 6142,6143,6144,6145,6146,6147,6148,6149,6150,6151, 6152,6153,6155,6156,6168,6174,6180,6183, 6184,6187/2,6195,6196,6197,6198,6199, 6235,6235/1,6238,6239 SOKAKLAR VE CİVARI,KADIN SIĞINMA EVİ
17.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY,YAMAÇ,İMBATLI,SOĞUKKUYU,İNÖNÜ,CUMHURİYET MAHALLELERİ,1847/14,6071,6730, 6732,6733,6734,6735,6737,6738,6739,6740, 6741,6742,6747,6732,6743, 6744,6745,6746,6747,6749, 6758,6758/1,6761,7532,7548,7549,7550,7551,7552,7553, 7554,7557,7561,7561/1,7562,7563 SOKAKLAR, KAREKSAN EKMEK
KİRAZ
17.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI KURTALAN SOKAK TR-7
17.10.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI EĞRIDERE SOKAK TR-4 (OG HAT BAŞINDAN)
MENDERES
17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
MENEMEN
17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAVUŞKÖY, BURUNCUK MAHALLELERİ, İLYASOĞULLARI HAYVANCILIK, ÖZMETAL DEMİR ÇELİK, İZ-SU BURUNCUK VE ÇAVUŞKÖY ACİL İÇME, ZİYA ŞAHİN, MUSTAFA ÇALIŞKAN, MUSTAFA KARAKUYU NAK., MEHMET KIRAL, AĞIR HADDECİLİK, ATİLLA ŞENKAYA ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
17.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE MAH.
17.10.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKKE MAH.
17.10.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERELI MAH. OVA MEVKII MEVKII
17.10.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YOLÜSTÜ MAH. İBRAHIMKUYU MEVKII
SEFERİHİSAR
17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI, DOĞANBEY SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.
TİRE
17.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (FATIH MH.) MIMAR SINAN CD.-İBRAHIM KARAOĞLAN CD.-50 YIL CD.-YAHYA KEMAL CD.-LEVENT CD.
TORBALI
17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAH.104, 119, 117, 115, 116, 150, 106, 110, 110/1, 129, 129/1, 8152, 35, 10, 8102, SOKAKLAR AYRANCILAR KÜÇÜK SANAYI SITESI