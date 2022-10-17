  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucuya geçit yok! Zehir tacirleri suçüstü yakalandı!

İzmir'de uyuşturucuya geçit yok! Zehir tacirleri suçüstü yakalandı!

İzmir'e bağlı Ödemiş ilçesinde uyuşturucu tiraceti yapılacağı ihbarını alan İzmir polisi alarma geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalanırken yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA

17.10.2022, 11:02

İzmir’de uyuşturucuya geçit yok! Zehir tacirleri suçüstü yakalandı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi alan polislerin adrese düzenlediği operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, D.D., S.A. ve E.S.M. adlı 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca adreste yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ile hassas terazi ve telefon ele geçirildi.



Gözaltına alınan D.D., S.A. ve E.S.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA