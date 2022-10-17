Körfez’de faylar inceleniyor

Deprem araştırma ve risk azaltma projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 100 kilometre yarıçaplı alanda kara ve deniz faylarını araştırıyor. İzmir kıyı şeridi boyunca 37 noktada sondaj yaparak örnek alan uzmanlar, İzmir'in nasıl bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyabilecek.



AFET RİSKLERİ BELİRLENİYOR

ODTÜ Deniz Paleosismolojisi Araştırma ekibi tarafından ODTÜ'ye ait sondaj platformuyla Gümüldür'ün yaklaşık 2.5 kilometre açığında deniz tabanından karot örneği alınıyor. Sondaj çalışmaları tamamlandığında fayların geçmişte ürettiği depremler hakkında bilgi elde edinilebilecek ve uzmanlar fayların gelecekte üreteceği depremler hakkında sağlıklı öngörülerde bulunabilecek. Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, araştırmanın İzmir'i güvenli kent haline getirmek ve afet risklerini azaltmak için başlatılan en önemli projelerden biri olduğunu söyleyerek, "Depremsellik, tsunami ve zemin araştırma çalışmaları devam ediyor. Bu projeyle kentimizi gelecekte etkileyebilecek tüm afet risklerini belirliyoruz. Aydın ve Manisa'yı da içine alan, İzmir'i depremde etkileyebilecek 100 kilometre yarıçapında karada ve denizdeki tüm faylar araştırılacak. Bu proje, faylardan heyelanlara, tsunamiden tıbbi jeolojiye kadar birçok araştırmayı kapsıyor" dedi.



ŞEHRİN DEPREMSELLİĞİ HER YÖNÜYLE ANLAŞILACAK

İzmir ve Kuşadası Körfezi'nde 37 noktadaki sondajların önemini vurgulayan Dayangaç, "Denizden elde edilecek verilerle karadaki depremsellik verileri bütünleştirildiğinde İzmir'in depremselliğini her boyutuyla anlamış ve modellemiş olacağız. Deprem riskine karşı alınması gereken önlemleri de belirlemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

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