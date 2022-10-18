Afişle aranan katil aileyi de tehdit ediyor

İZMİR Bornova'da geçtiğimiz Temmuz ayında boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan ve 6 gün yaşam savaşı verdikten sonra yaşamını kaybeden Ezgi Özarslan'ın katili 83 gündür yakalanamadı.

BALKONDA NÖBET TUTUYOR

KADIN dernekleri tarafından 17 şehirde direk ve duvarlara fotoğrafı asılarak aranan Deniz Özarslan'ın Ezgi Özarslan'ın ailesini yakınları aracılığıyla haber göndererek ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü.

HAYATINI tek kurşunla kaybeden genç kızın babası Ali Zerkin 'Geceleri artık uyuyamıyorum, balkonda kapıda nöbet tutuyorum. Bu cani, üçüncü dördüncü kişilerle haber gönderip eşimi, kızımı ve beni de öldüreceğini söylüyormuş.

Bu adamın yakalanması için hergün dua ediyoruz. O cani hapse girmeden bize rahat yok" dedi.

FATİH ŞENDİL