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Haberler İzmir İzmir'de şoke eden olay! 'Göçük altında biri kaldı' dedi ortalığı birbirine kattı: Meğer halüsinasyon görüyormuş

İzmir'de şoke eden olay! 'Göçük altında biri kaldı' dedi ortalığı birbirine kattı: Meğer halüsinasyon görüyormuş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşanan olay duyanları şaşkına uğrattı. Toprak altında bir kişinin kaldığını iddia eden şahsın ihbarı ile polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saati bulan arama çalışmalarında herhangi bir iz bulunamadı. Ekipler, ihbar eden kişinin ifadesi doğrultusunda uyuşturucu etkisinde olduğu ve hayal gördüğünü belirledi.

İHA

18.10.2022, 12:50 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022, 14:29

Olay saat 17.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7402 Sokakta bulunan toprak yığılı arazide meydana geldi. 112'yi arayarak ihbarda bulunan Y.S., bir kişinin toprak altında kaldığını söyledi.

İzmir’de şoke eden olay! ’Göçük altında biri kaldı’ dedi ortalığı birbirine kattı: Meğer halüsinasyon görüyormuş

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, ekipler arama kurtarma köpekleriyle çalışma başlattı.

İzmir’de şoke eden olay! ’Göçük altında biri kaldı’ dedi ortalığı birbirine kattı: Meğer halüsinasyon görüyormuş

Köpekler, enkaz altında kalma olayıyla ilgili herhangi bir tepki vermezken bölgede iş makineleri ile çalışmalar sürdürüldü.

İzmir’de şoke eden olay! ’Göçük altında biri kaldı’ dedi ortalığı birbirine kattı: Meğer halüsinasyon görüyormuş

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonuç vermezken, polis ekipleri tarafından sorgulanan ihbarcı, şüpheli ifadeler vermeye başladı.

İzmir’de şoke eden olay! ’Göçük altında biri kaldı’ dedi ortalığı birbirine kattı: Meğer halüsinasyon görüyormuş

Şüpheli ifadeler üzerine polis ekipleri tarafından ihbarcının kısa süre önce uyuşturucu madde kullandığı ve maddenin etkisiyle hayal gördüğü iddia edildi.

İzmir’de şoke eden olay! ’Göçük altında biri kaldı’ dedi ortalığı birbirine kattı: Meğer halüsinasyon görüyormuş

Y.S. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine ekipler yeniden normale döndü.

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