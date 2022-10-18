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Haberler İzmir Yol verme tartışmasında 2’si ağır 4 yaralı

Yol verme tartışmasında 2’si ağır 4 yaralı

18.10.2022

Yol verme tartışmasında 2’si ağır 4 yaralı

İZMİR Buca'da, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İddiaya göre, Ş.A. (41) ile oğlu Y.A. (17) otomobil ile seyir halindeyken, M.A. (20) ve F. C. E.'nin (21) içerisinde bulunduğu otomobil ara yoldan çıkarken karşılaştı.

Sözlü başlayan yol verme meselesi Ş.A. ve Y.A.'nın araçtan inerek sopa ve bıçakla M.A. ve F.C.E.'ye saldırması ve M.A. ve F.C.E."nin de bıçak ile karşılık vermesi üzerine kavgaya dönüştü. Yaralılardan F.C.E., ile Y.A'nın sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, M.A. ile Ş.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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