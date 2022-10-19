10 numara operasyon

BASKIN DÜZENLENDİ

İZMİR polisi, Torbalı'da bir tesisin topladığı yüzbinlerce ton atık yağ ve solvent karışımı ile 10 numara olarak tabir edilen akaryakıt üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, Ömer K'ya ait D. isimli geri dönüşüm firmasına ait 2 depoya eş zamanlı baskın yaptı.

BİR MİLYON LİTRE

DEPOLARDA yapılan aramada, 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili firma sahibi Ömer K. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. 4 çalışan ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakılırken, kaçak akaryakıta imha edilmek üzere el konuldu. Firma sahibinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor

ÜRETİM VE DEPOLAMA TESİSİ KURMUŞLAR

BAHÇEDE atık yağlarla kimyasal maddeler karıştırılarak kaçak akaryakıt elde edilen tesiste yeraltı deposu bulundu.

Kapalı alanlarda ise çok sayıda kaçak yakıt dolu tank olduğu görüldü

FATİH ŞENDİL