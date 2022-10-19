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Haberler İzmir Aile boyu torbacılar kıskıvrak yakalandı

Aile boyu torbacılar kıskıvrak yakalandı

19.10.2022

Aile boyu torbacılar kıskıvrak yakalandı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen anne ve oğlu, narkotik polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ve ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.

ADRESLERİNE OPERASYON
ÖDEMİŞ Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste R.İ. adlı bir kadın ve oğlu C.İ'nin birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 2 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, çok sayıda yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 440 gram esrar, 2 adet telefon ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

SEVAL KONURALP

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