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Haberler İzmir Depremde içeceğini yanına alıp dışarı kaçan vatandaş gündeme oturdu

Depremde içeceğini yanına alıp dışarı kaçan vatandaş gündeme oturdu

Dün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında bir işletmede yemek yiyen vatandaş, deprem paniği ile dışarı çıkarken içeceğini de yanına aldı. O görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

İHA

19.10.2022, 15:33 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022, 15:40

Depremde içeceğini yanına alıp dışarı kaçan vatandaş gündeme oturdu

Kuşadası dün saat 13.17'de peş peşe gelen 2 depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem çevredeki ilçelerde de hissedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir vatandaş depreme, yemek yediği sırada yakalandı. Masanın üzerinde duran içeceğini alıp koşarak dışarı çıkan vatandaş, sosyal medya üzerinden görüntülerin paylaşılması üzerine ilçede gündem oldu.

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