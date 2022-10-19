Hafsa Sultan Cami, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

İZMİR Tire'de, Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt'ın Tireli eşi 'Hafsa Sultan' tarafından 'çeyiz parasıyla' yaptırılan cami ve külliyesi günümüzde bakımsızlıktan yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Tarihi cami ve külliyesi içinde koyunların otladığı, sokak köpekleri ve kedilerin yaşadığı mezbelelik haline dönüştü. Tarihi kayıtlarda, 1390-92 yılları arasında yaptırıldığı bilinen cami ve külliyenin, çatı ve üst örtüleri tamamen yıkıldı. Minaresi ve şerefesi de yıkılmak üzere olan tarihi caminin görüntüsü yürekleri burktu.

NADİR UYSAL