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Haberler İzmir İzmir'de 25 yaşındaki genci öldürmüştü! Vicdan azabına 4 gün dayanabildi

İzmir'de 25 yaşındaki genci öldürmüştü! Vicdan azabına 4 gün dayanabildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde 15 Ekim'de meydana gelen olayda 25 yaşındaki genç tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Günlerdir aranan şüpheli polise gidip suçunu itiraf ederek teslim oldu.

İHA

19.10.2022, 15:46

İzmir’de 25 yaşındaki genci öldürmüştü! Vicdan azabına 4 gün dayanabildi

Olay 15 Ekim gecesi ilçeye bağlı Yedi Eylül Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre C.D. (50) ile Hacı Akkoyun (26) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Bu esnada Akkoyun, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan Akkoyun, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akkoyun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



C.D.'NİN OĞLU POLİSE TESLİM OLDU
Öte yandan olayla ilgili C.D.'nin oğlu olduğu öne sürülen Ş.D. (28), polise giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu. Şüpheli, cinayeti alacak verecek konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı işlediğini söylerken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D. tutuklandı. Ş.D.'nin babası C.D.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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