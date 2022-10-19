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İzmir'de faciadan dönüldü! Seyir halinde alevlere teslim oldu

İzmir'in Konak ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda içerisinde yolcusu olmayan taksi seyir halinde alev aldı. Polis ekipleri, Talatpaşa Bulvarı'nı araç trafiğine kapatırken taksi kullanılamaz hale geldi.

DHA

19.10.2022, 13:50

İzmir’de faciadan dönüldü! Seyir halinde alevlere teslim oldu

Talatpaşa Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında, seyir halindeki içerisinde yolcu bulunmayan 35 T 6896 plakalı taksinin motor kısmından, alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın ön bölümünü sardı.

Şoför, taksiyi yolun ortasında bırakıp indi. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürdü. Bu sırada güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Talatpaşa Bulvarı'nı araç trafiğine kapattı. Alevlerin söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Taksi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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