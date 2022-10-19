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Haberler İzmir İzmir’e 500 hekim atandı

İzmir’e 500 hekim atandı

19.10.2022

İzmir’e 500 hekim atandı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Sağlık Bakanlığı tarafından İzmir'e 500 hekim atandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 Yılı 3. dönem atama kurası sonuçları belli oldu.

Başkan Kerem Ali Sürekli, İzmir'e atanan hekim ve branşlarını duyurdu.

Sürekli, konuyla ilgili bir tablo paylaşarak, "İzmir'imize müjdemiz var... Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan atama kurası sonucu; İzmir'imize toplam 500 hekim, uzman hekim, diş hekimi ve uzman diş hekimi atandı. Kıymetli hekimlerimize görev yerlerinde başarılar diliyorum. İzmir'imize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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