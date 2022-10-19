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Haberler İzmir İzmir'in 4 ilçesinde torbacı operasyonu: 14 zehir taciri gözaltı

İzmir'in 4 ilçesinde torbacı operasyonu: 14 zehir taciri gözaltı

İzmir’in birçok ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu baskınlarında 14 şüpheli gözaltına alındı, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İHA

19.10.2022, 13:04 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022, 13:16

İzmir’in 4 ilçesinde torbacı operasyonu: 14 zehir taciri gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 8-18 Ekim tarihleri arasında; Kiraz, Menderes, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Önceden belirlenen adreslere dron destekli düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ve bahçelerinde uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskınlarda; 9 kilo 941 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 11 adet sentetik hap, 119 kök kenevir bitkisi ve 19 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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