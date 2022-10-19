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Haberler İzmir Seyir halindeki taksi alevlere teslim oldu! Dehşet dolu dakikalar kamerada!

Seyir halindeki taksi alevlere teslim oldu! Dehşet dolu dakikalar kamerada!

İzmir'e bağlı Konak ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan taksi trafikte paniğe neden oldu. Kısa sürede yükselen alevlerin tüm taksiyi sarmasıyla birlikte şoför taksiyi yolun ortasında bırakarak canını son anda kurtardı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin üzerine yol yeniden trafiğe açıldı.

DHA

19.10.2022, 15:40

Seyir halindeki taksi alevlere teslim oldu! Dehşet dolu dakikalar kamerada!

İzmir'in Konak ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan taksi, yangında kullanılamaz hale geldi.

Talatpaşa Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında, seyir halindeki içerisinde yolcu bulunmayan 35 T 6896 plakalı taksinin motor kısmından, alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın ön bölümünü sardı. Şoför, taksiyi yolun ortasında bırakıp indi. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürdü. Bu sırada güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Talatpaşa Bulvarı'nı araç trafiğine kapattı. Alevlerin söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Taksi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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