“2023 zaferin sembolü olacak”

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Dünden Bugüne Mahalle Başkanlarımızla İstişare ve Değerlendirme" toplantısında, Mahalle Başkanları ile bir araya gelindi. İzmir'in 14 ilçesinden mahallelerinde görev yapmış ve yapmakta olan Mahalle Başkanlarını ağırlayan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; bu gücün, 21 yıldır aralıksız süren iktidarlarının hizmet ve başarılarının lokomotif gücü olduğunu belirtti.

'GÜNDEMİMİZ İCRAAT'

MAHALLE Başkanlarına alan çalışmalarındaki mesailerini arttırma çağrısı yapan Başkan Sürekli, dünden bugüne tüm üyelerin ziyaret edilmesini istedi. Sürekli, Başkan Erdoğan'ın 'Seçimi seçim öncesi kazanacağız.' sözünü hatırlatarak şunları söyledi; "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, kazanmak dışında ihtimalimiz olmayan bir seçime doğru gidiyoruz. 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak ve 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz! İzmir'de İl ve ilçe teşkilatları olarak tüm kademelerimizle bu talimatın gereği olarak yaz boyunca alandaydık. Gönül kapılarını çaldık, gönülden gönüle köprüler kurduk. Kaldı ki, bizler zaten hiçbir zaman seçimden seçime millete giden bir siyaset anlayışında olmadık. Şimdi, seçimden önce seçimi kazanmak zamanı. Muhalefetin genelde ve yereldeki ayak oyunlarına, yalanlarına gereken karşılığı verirken, bunlara takılıp kalmadan yolumuza bakacağız. Oysa bizim gündemimiz millettir, icraattır, çözümdür" dedi.