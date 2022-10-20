Artık tüm sesleri duyabiliyor

İZMİR Bornova'da doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'Microtia Tip 3' hastası 4,5 yaşındaki Alperen Çelik, 7 ay ara ile yapılan 2 farklı operasyonla kulaklarına kavuştu. Oğlunun artık tüm sesleri duyabildiğini belirten Fidan Funda Çelik "Bana 'Çiçeğin sesi var mı? Onu duymuyorum' dedi. Bazen karıncaların sesi olup, olmadığını merak ediyor" dedi. Fidan Funda (37) ile Köksal Çelik (36) çifti, 4 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen oğulları Alperen'in doğuştan 2 kulağı olmadığını öğrendi.

Doğduğundan beri hiçbir sesi duymayan ve konuşamayan Alperen, 4'üncü doğum günü olan 8 Şubat'ta ABD'de sol kulağından operasyon geçirdi. Valilik onaylı bağış kampanyasında toplanan 103 bin 500 dolar sayesinde 8 Eylül'de sağ kulağından da ameliyat edilen Alperen, şimdi sesleri duyabiliyor. Vücudundan alınan derilerle kulak kepçesi, deliği ve kanalları yapılan Alperen, uzun cümleler kurarak konuşmaya başladı.

'TÜM TÜRKİYE YANIMIZDAYDI'

Fidan Funda Çelik, "Artık en ufak sesi bile algılayabiliyor. Tabii ikinci kulağımız için de büyük mücadele verdik. Gurur duyuyorum çünkü tüm Türkiye yanımızdaydı. Kulaklarına baktıkça yardım eden herkese dua ediyorum" dedi.