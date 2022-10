Caner’in zamanı azalıyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Caner Menekşe'ye iki ay önce SMA Tip 2 teşhisi kondu. Minik Caner'in 1 milyon 820 bin dolara Dubai'de gen tedavisi olup sağlığına kavuşması için Menekşe ailesi Valilik izni ile yardım kampanyası başlattı. Ev ve arabalarını satıp, yakınlarından da topladıkları paralarda ancak gerekli paranın yüzde 29'unu toplayabildiklerini aktaran anne Ayda Menekşe, "Caner şu an el ve kollarını kullanabilir ancak her geçen gün kas kayıpları oluyor. Büyüdükçe korkularımız da büyüyor. Şu an yaşından dolayı SMA'yı yenme şansı yüzde 95'lerde ama zaman aleyhimize işliyor. Umarım Caner sağlığına kavuşan şanslı çocuklardan biri olur. Oğlum kendisine destek olacak kahramanlarını bekliyor" dedi.

TEŞHİS GEÇ KONDU

Emre ile Ayda Menekşe çiftinin ikinci çocukları Caner Menekşe 5 Ekim 2020'de SMA'lı olarak dünyaya geldi. Minik Caner'in 12 aylıkken emeklemeye başlamasından şüphelendi ama doktorlar her çocuğun aynı yaşta yürüyemediğini, kaslarının güçsüz olabileceğini söyledi. Ancak 21 aylıkken SMA teşhisi konuldu.

Bugüne kadar gen testi istenmediği için teşhisin geç konduğunu dile getiren anne Ayda Menekşe, "SMA'nın ne olduğunu bilen bir aileydik ve ihtiyacı olan çocuklara yardımlar yapıyorduk ancak başımıza gelir mi diye hiç düşünmedik" dedi. Tedavilerde13,5 kiloya kadar başarı yüzdesinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken anne Menekşe, "13,5 kiloya kadar bu tedaviyi alırsa başarı oranı yüzde 95'lerde. Şu an Caner 12.5 kilo ve biz ona diyet uyguluyoruz. Her şeyimizi sattık, yakınlarımdan para topladık ama yetmedi. Çocuğumuzun başucunu cihazlar yerine oyuncakla doldurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CANER'İN Valilik izinli yardım kampanyası bağış hesap bilgileri aşağıdaki gibidir: DENİZBANK TL HESABI: TR060013400000539074700009 ALICI: Emre Menekşe AÇIKLAMA KISMI: Caner

METİN BURMALI