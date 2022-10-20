"Depremde bile yalan söylediler"

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, katıldığı bir programda Bartın'da yaşanan maden kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dağ, muhalefetin acılar üzerinden siyaset yaptığını söyleyerek, "CHP'de şunu görüyoruz; Bir afet olsa da hemen bunun üzerinden yalan bilgilerle iktidar üzerinde bir şeyler yapsak. İzmir depreminde bunu yaşadık. Her gün yalanlarla bunu yaptılar" dedi.

SORUŞTURMA SÜRECEK

İZMİR depreminden dakikalar sonra bir CHP Milletvekili'nin "Bayraklı Kaymakamlık binası çöktü, devlet vatandaşı nasıl koruyacak" diye tweet attığını hatırlatan Dağ, "Sonra bunu sildi. Hadisenin iktidar olarak sizin bir süreç yönetmeniz gerekiyor. Enerji Bakanı ve İçişleri Bakanı hemen oraya gitti. 41 vatandaşımız vefat etmiş noktada, 58 vatandaşımız da yaralı. İhmale dair bir şey olsa bile hemen soruşturma yürüyecektir. Bir ihmal varsa da ortaya çıkarılacaktır" diye konuştu.

"YÜKSELİŞTEYİZ"

DEZENFORMASYON yasasıyla ilgili de konuşan Dağ, "Biz 1.5 yıldır bunu tartıştık, konuştuk, bir noktaya getirdik. Hiç mağduriyet yaşamayan bir tek sosyal medya şirketleri var. Bu şirketlerin ülkenizin mahkemesinin kararına uymama gibi bir tavrı var. Siz bir ülke yönetiyorsunuz ama bu şirketler sizin ülkenize alınan hiçbir karara uymuyor. Biz bireyi korumak için bu kanunu getiriyoruz. Gazeteci de, birey de burada mağduriyet yaşıyor" dedi.

2023 seçimleriyle ilgili demeçler de veren Dağ, "Geçen hafta Ar-Ge Başkanımız partimizin oyu ile ilgili bir açıklama yapmıştı. AK Parti'nin son yapılan kamuoyu çalışmasında 41.9 oy oranında olduğunu gördük. 3-4 aylık bir sürede Cumhur İttifakı'nın oylarının yükselen bir trendde olduğu görülmekte. Bu yönde devam etmekteyiz. 2023'te de en üst seviyeye ulaşmalıyız. Bunun eğilimi bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

Dağ, muhalefet hakkında ise, "6+1'li masa ifadesini kullanmayı daha doğru buluyorum. Baktığınız zaman 7 siyasi parti arasındaki mücadele 'En büyük benim' mücadelesi. Her kafadan ses çıkan, en basit konuda bile anlaşamayan bu yapıdan millete hayır gelmez" şeklinde konuştu.